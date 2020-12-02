金泰希40歲仍保養得宜。(圖／翻攝自YouTube)

南韓第一天然美女金泰希，和韓流天王 Rain結婚3年，育有2個寶貝女兒，不過兩人向來作風低調，鮮少公開曬恩愛，今年終於「解禁」，首次以夫妻檔身分拍廣告，加上Rain開通個人YouTube 頻道「Season B Season」，才一窺小倆口私下互動，近日，最新廣告曝光，畫面唯美又甜翻。

金泰希和Rain合體替床墊拍廣告，近日最新廣告曝光，影片開始金泰希擺出各種美麗姿態，沒想到Rain卻在一旁睡著了，讓她嘟著嘴抱怨「睡著了？我金泰希耶」，另外一版廣告換成金泰希睡著，Rain則說「睡著了？我Rain耶」，最後畫面是金泰希枕在Rain手臂上睡著，兩人甜蜜互動相當可愛。

而更讓人驚豔的是，現年40歲、還是2個孩子媽的金泰希，皮膚依舊吹彈可破，白裡透紅水煮蛋肌，宛如少女般，完全看不出已是人妻、人母，讓網友讚嘆不已。金泰希不僅是天然美女，且出道20年的她，凍齡美貌始終如一，她也曾透露自己抗老祕方是多喝水、自製「山藥抗老煎餅」等。

金泰希合體Rain拍廣告。(影／取自YouTube)

(中時新聞網)