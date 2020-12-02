為了錢竟能對枕邊人痛下殺手！一名廖姓婦人因不滿老公要將價值3千萬的土地送人，竟決心要對方的命，前後雇了6名殺手，直到第7次才終於成功，在警方調查後，婦人也遭逮捕，卻始終否認有弒夫的念頭，「只是教訓一下他而已啊，誰知道他們把我老公弄死了」。

資深媒體人許聖梅在節目《震震有詞》分享，該名廖姓婦人住在台中，在老公的資助下開了間早餐店，早餐店也成為家中主要收入來源，不料婦人某天得知老公要將價值3千萬的土地過戶給姪子，竟對此心生不滿，「我每天做早餐，我要做多少份才有3千萬，那你現在這個錢又不給我，你太過分了」。

妻子為了奪財不擇手段殺夫。（圖／翻攝自YouTube）

婦人因此動了殺機，「解決你之後，我不但有那個錢了，我還解決我的婚姻生活」，她共下手了7次，直到最後一次才成功，其中她製造了2次假車禍、灌醉老公燒房子、拿開山刀砍、毒蛇液下毒、除草劑塞膠囊下毒，但每次老公都逃過死劫，也開始懷疑想置自己於死地的就是老婆，但選擇沒有戳破。

婦人裝無辜想開脫。(圖／翻攝自YouTube)

婦人在一次次失敗後，也開始不擇手段，第七次她再度灌醉老公，將人扛到橋底下，狠心直接淋汽油燒死對方，等到警方發現時，老公已成一具焦屍，許聖梅透露，警方找上婦人後，她承認前6次的殺手是她雇的，然而婦人卻狡辯，「我又沒有叫他們去弄死他，只是教訓一下他而已啊，誰知道他們把我老公弄死了，我又不是故意的」，說法令人傻眼。

(中時新聞網)