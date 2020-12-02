大摩經濟學家Steven Roch（羅奇）近年來不斷唱旺大陸、唱衰美國，日前他又出現驚人預測，直指美元會再崩跌35%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這些年，經濟學家都變成末日博士，看衰美國一個比一個狠，但他認為，未來危機與轉機，挑戰和機遇並存，「不要把話說死，可能是比較好的策略！」

謝金河在臉書發文指出，摩根士丹利前亞太地區主席，也是大摩首席經濟學家的Steven Roch，這些年一直都是唱旺中國，唱衰美國的代表性人物，這兩天他又語出驚人地表示：疫情飆升，美國再陷雙底衰退，美元會再崩跌35%，如果以昨天美元指數在91.666來算，要再跌35%，那麼美元指數可能跌到60以下。

「近半個世紀以來，美元指數在2008年金融海嘯時最慘跌到70.698，如果要跌到60以下，不知道美國會發生什麼事。」謝金河分析，這次美元的弱勢因疫情而起，3月疫情最嚴重時，美元指數一度升至102.99，但聯準會為了救經濟，將基本放款利率降至0到0.25，美元與其他貨幣的利差消失，這是美元弱勢的開端，現在美元的弱勢仍持續，技術面來看，美元仍呈現空頭排列，底部在哪裡？仍難以預測，但一口氣看美元再跌35%，且一口咬定，似乎吃了秤跎鐵了心。

謝金河表示，羅奇教授長駐香港，他是著名的挺中派，極度看好中國、看衰美國，今年他在財訊雙週刊上有一篇大作，標題就是：「美國別把所有問題都怪罪中國」。另一個挺中派代表是吉姆．羅傑斯，他認為美國狂印鈔票，未來十年投資會是此生最艱困。吉姆．羅傑斯認為美國債台高築，未來很不樂觀，其實這是大債時代，中國的債務問題更加突顯，但他們似乎只看到美國。

「這些年，經濟學家都從現象面去推估未來，在危機來襲時，他們的看法，一個比一個悲觀，大家都變成末日博士。」謝金河還舉IMF首席經濟學家Gita Gopinath為例，她認為這次危機會比1929年還慘烈，估今年台灣經濟成長率是負4%，但最近主計總處宣布調升至2.54%，可見IMF今年的預測幾乎全槓龜。

他認為「未來的世界，危機與轉機，挑戰和機遇並存，不要把話說死，可能是比較好的策略！」

(中時新聞網)