12月1日是陳其邁市長上任100天，他也在下午10點47分在臉書上發表自己上任百日的感言；但同一時間，高雄正發生水利局外包商清理下水道不慎昏迷而不治的憾事。出身高雄、曾任高雄市長候選人李眉蓁發言人的國民黨政策會專員呂謦煒，今在臉書發文怒批，「當高雄有工人因為通水溝而不治時，居然還高興的大數細數自己這百天來的政績，這難道不冷血嗎？」

呂謦煒指出，當陳其邁市長正發表上任100天的感言，細數自己多偉大、之前多差勁時，高雄正有2名工人因為清理下水道而昏迷不治。當陳其邁市長掠人之美，強調仁武產業園區、橋頭科學園區的發展，都是他的功勞的時候，六合夜市說好的「辦桌免費吃」變成限量試吃品分送，民怨不已時，市府政務團隊卻諉過給基層公務人員。

呂謦煒更引民調數據稱，當陳其邁市長號稱這一百天影響高雄一百年，要完成市民期盼的時候，「2020幸福指數大調查」高雄卻是墊底（9／20-10／22所進行的調查，沒有韓維拉可以救援囉），台灣民意基金會民調調查最不欣賞的六都市長，陳其邁更得到第一名。

呂謦煒質疑，路平燈亮水溝通，應該是市政的基本功。當高雄有工人因為通水溝而不治時，居然還高興的大數細數自己這百天來的政績，這難道不冷血嗎？

(中時 )