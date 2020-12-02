青山宮爐主壇前鬥毆 警逮4嫌送辦

青山宮爐主壇前鬥毆 警逮4嫌送辦

青山宮爐主壇前鬥毆 警逮4嫌送辦

北市萬華青山宮將於12月4日至6日舉辦遶境活動，1日晚在爐主壇前，發生兩方人馬因推擠發生的流血鬥毆，造成3人掛彩送醫，萬華警方漏夜追查，循線逮捕27歲李姓男子等4嫌，將打架的7人依聚眾鬥毆罪送辦。

警方指出，1日晚間8時許，位在和平西路的爐主壇前，進行青山王爺登壇大典，23歲候姓男子與友人前往看熱鬧，但過程中與李男發生推擠，雙方從口角變成扭打，最後7個人混在一起打成一團。

混亂中抓狂的李男，撿起路邊1根鐵條，朝侯男等人揮刺，造成侯右大腿、後腦受傷、攀男頭部鈍傷、沈男右大腿刺傷，李男打完人後一哄而散，3人送醫包紮後暫無大礙。

警方獲報到場後，調閱監視器漏夜追查，凌晨在板橋一帶循線逮捕滋事的李等4人，初查眾人均無幫派背景，眾嫌供稱是因為看熱鬧發生推擠，一時不爽才爆衝突，警訊後被依法送辦。

萬華分局分局長張隆興表示，遶境期間預估將有大量人潮湧入萬華地區，因往年曾發生鬥毆事件，警方為此規劃專案勤務，遶境沿線除有交通疏導外，警察局另支援霹靂小組及刑警蒐證，預計將投入230名警力維安，力求活動順暢平和。

(中時 )