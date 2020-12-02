保瑞藥業（6472）2日宣布，接手英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，正式進入全球前八大國際藥廠的供應鏈，並承接了長達5年的代工訂單。董事長盈保熙表示，將以該廠作為北美總部，插旗北美生技聚落，以國際化的CDMO水準，提供更多世界一流藥品公司專業完整的製藥服務。

此交易案是保瑞近七年完成的第五個併購交易案，也是歷年來台灣對加拿大生技產業最大的投資案！台灣駐加拿大代表陳文儀大使表示，樂見保瑞藥業將其專業與解決方案帶來加拿大，保瑞是兼具韌性及創新的典範。

CDMO業務為保瑞重要的成長動能，自今年3月保瑞宣布以新台幣8.3億元取得GSK加拿大藥廠，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備外，更簽下五年保證代工合約。歷經近9個月的籌備交接期，在雙方共同合作下，保瑞得以無縫接軌，於台灣時間12月1日晚間正式進行交接，此併購案也獲台灣私募股權協會的肯定，獲頒今年度最佳創意併購獎。

盛保熙表示，保瑞一直以台灣藥業的台積電自許，希望逐步拓展國際市場，成為國際藥廠的重要合作夥伴，透過此次收購，除了強化自身的產能技術、增加優秀人才與增強營運動能，更重要的是，能夠進一步深化與GSK未來的合作，拓展國際的佈局。

近年來藥業專業分工的觀念已成國際趨勢，因此帶動CDMO（國際委託研發暨生產服務）業務蓬勃發展。根據調研機構Fortune Business Insights統計，光是北美的CDMO市場2018年就有487億美元的產值；GII所做的研究報告也指出，全球CDMO市場2019年約有1485億美元產值，預估到2027年更可上看2980億美元。

法人表示，保瑞新加入營運陣容的加拿大廠，代工出口的藥品全球高達100個國家，其中出口全球最大藥品市場-美國約占廠內生產的七成，且美國也是全球CDMO需求大國。從過往保瑞併購所帶來的效益來看，未來保瑞的營收與獲利可望再攀高峰。

(工商 )