全球新冠疫情多處升溫，台灣製造業力撐逆境！台灣經濟研究院今（2）日公布追蹤的製造業表現，顯示整體製造業10月以來在大環境不利的情況下，景氣信號值11.03分，較9月減少0.85分，燈號是8月以來連續三個月維持黃藍燈。

台經院景氣預測中心分析，儘管國際油價小幅下跌，不過受惠於全球需求逐漸增溫，多數石化原料產品的10月報價較9月上漲，使得傳產營運維持復甦態勢；但需注意的是，10月工作天數較上年同月為少，加上陸廠急單效應消退，令資訊電子業外銷訂單與生產指數年增率皆較上月下滑，不利於需求面指標表現。

就細部產業分析，台經院指出，電子零組件業目前仍然受惠於終端消費性電子新品陸續上市，加上遠距設備需求熱絡，以及5G 通訊、高效能運算等新興科技應用需求持續擴展。10月期間，可以看到電子產品外銷訂單、電子零組件業生產指數與出口年增率續呈雙位數成長表現。

對電子零組件產業接下來的景氣，台經院提醒，此項支持台灣2020年經濟成長主力的產業，目前成長幅度出現小幅減緩，因此10月電子零組件業景氣燈號續呈代表景氣持平的綠燈。

(工商 )