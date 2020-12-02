國家住都中心今日宣布，「台北市內湖樂康社會住宅新建統包工程」正式公告上網招標，全案共二處基地，基地位於內湖康樂街，預計興建400餘戶社宅。此案於110年1月11日下午5時截止投標，歡迎專業廠商攜手加入，共同興辦社會住宅。

國家住都中心執行長張溫德表示，本案經過多次與當地鄰里溝通協調，將提供幼兒照護設施及增加停車位以因應鄰里需求，並提升地區服務機能，另鄰道路側將優先退縮做為人行使用，並結合法定開放空間，希望將來除了提高行人的舒適性及安全性，也成為鄰里居民休憩場所，創造延續情感交流的場域，建立宜居的社區鄰里。

國家住都中心為推動社會住宅政策，截至目前已全面啟動11處基地，6個統包工程，共計1,590戶，這11處社宅基地皆位於雙北市，是首批由國家住都中心興建、出租、管理的案件，未來將持續配合營建署，盤點全台各地區位適合的社會住宅基地，透過行政法人較為靈活、彈性的方式，更有效率地興辦社會住宅。

(工商 )