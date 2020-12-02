台鐵瑞芳-猴硐搶修中 17時前時速60公里慢行 10:402020/12/02 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供） 台鐵瑞芳-猴硐間因連續豪雨，造成邊坡滑動而影響行車，經台鐵局漏夜搶修，目前東線復電解除封鎖，西線維持封鎖施工，預計今日晚間5時前，東線暫時以60公里／小時慢行。 瑞芳-猴硐間K12＋233處，因連日豪雨發生邊坡滑動，致使電車線電桿傾斜嚴重，台鐵局自1日深夜23時36分起將該路段東、西線斷電封鎖，經漏夜搶修後，2日清晨4時58分起東線復電解除封鎖，西線維持封鎖施工。 台鐵局目前應變措施採瑞芳-猴硐間東線單線雙向行駛，傍晚17時前，東線暫以60公里／小時慢行，造成旅客時間延誤。 瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供） 瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供） 瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供） (中時 ) #猴硐 #瑞芳 #台鐵 #電桿傾斜 #延誤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵瑞芳猴硐單線不通 今午恢復 04:102020/12/02 生活新聞 健保費漲幅最慢年底前拍板 陳時中揭2大調整方向 15:372020/11/29 生活 秋冬防疫啟動 侯盯場嚴執法 04:102020/12/02 地方新聞 北台濕冷一整週 平地低溫恐僅14、15度 11:492020/11/27 生活 2021自行車旅遊年 苗栗體驗鐵馬＋鐵路旅遊 18:242020/11/29 寶島 台鐵電車線故障 礁溪－頭城各車次延誤 10:152020/11/27 生活 竹科主管走鐵軌遭自強號撞重傷 求償148萬僅獲36萬原因曝光 10:082020/11/25 社會 立委爆新車問題多 EMU900車門破洞、座椅搖晃 13:072020/11/26 生活 北京自動駕駛 有望駛入高速測試 04:102020/11/30 兩岸新聞 捷運路網納豐原 盧允任內定出 04:102020/11/26 地方新聞 生活熱門新聞 勞動部長認了 3年前擋下游迺文調動的是他 - 生活 學校訂60元便當 菜色曝光網驚呆：老闆累了嗎 - 生活 劉墉自爆「差一點死掉」 只因他穿了名牌球鞋 - 生活 「天上人間」空姐涉賣淫 誘乘客3萬呎高空交易 - 生活 7歲小妹妹訂餐 開門驚見「42名熊貓外送員」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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