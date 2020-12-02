瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供）

台鐵瑞芳-猴硐間因連續豪雨，造成邊坡滑動而影響行車，經台鐵局漏夜搶修，目前東線復電解除封鎖，西線維持封鎖施工，預計今日晚間5時前，東線暫時以60公里／小時慢行。

瑞芳-猴硐間K12＋233處，因連日豪雨發生邊坡滑動，致使電車線電桿傾斜嚴重，台鐵局自1日深夜23時36分起將該路段東、西線斷電封鎖，經漏夜搶修後，2日清晨4時58分起東線復電解除封鎖，西線維持封鎖施工。

台鐵局目前應變措施採瑞芳-猴硐間東線單線雙向行駛，傍晚17時前，東線暫以60公里／小時慢行，造成旅客時間延誤。

瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供）

瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供）

瑞芳-猴硐間邊坡滑動，台鐵局自昨天搶修至今。（台鐵提供）

(中時 )