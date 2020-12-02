軍事景點是金門旅遊的特色，其中有「金東第一炮」之譽的獅山炮陣地，今年因為疫情更是國旅熱點，暑期每天遊客穿梭來去，成為全島最有人氣的景點之一，預期在冬暖夏涼的環境條件下，緊接冬季檔還會再迎來新一波遊客人潮。

縣府觀光處統計，獅山炮陣地在7月到10月安心旅遊補助期間的遊客數為14萬7620人，平均每日1230人，較去年同期的9萬8222人，平均每日818人，成長近67％。主因分析是國際疫情吃緊，國內旅遊順勢大爆發，讓離島金門也在類出國下，創造可觀的旅遊成果。

獅山炮陣地是國內唯一「坑道式」榴炮陣地，全長508公尺，原配備4門8吋榴巨炮，有「威鎮金東」、「金東第一炮」之譽，2009年底由金防部移交縣府接管，2011年8月1日正式對外開放，目前為金門必遊景點之一。今年因應新冠肺炎疫情，縣府一度暫停開放，後來隨著國內疫情持續緩和，才再恢復參觀，暑期檔迎來人潮爆滿的盛況。

在金門國家公園範圍內的翟山、九宮和馬山、瓊林坑道，以及縣府經管的金城地下坑道，在這波國旅熱潮中，同樣是遊客穿梭來去，出現近年僅見的好光景，顯示洋溢戰地特色的軍事景點，是金門旅遊的大賣點。

縣府觀光處評估，這些坑道式的軍事景點有冬暖夏涼的環境條件，在冬季旅遊期間將妥善配合防疫措施，持續維持觀光熱度，進一步活絡地方經濟成長。

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(中時新聞網)