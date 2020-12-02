行政院長蘇貞昌昨日（1）赴立法院備詢，為萊豬進口政策與國民黨立委爆發唇槍舌劍。蘇是名律師出身，站在質詢台上嘴巴半分不讓，除了「金句」連連，更讓現場國民黨立委疲於奔命。港媒評論卻直言，蘇「口才太好」未必是好事，這點能從前副總統吳敦義與駐日代表謝長廷的現況看出。

香港媒體《中評社》評論稱，蘇貞昌昨日與國民黨立委辯論激烈，蘇不僅多次反嗆、反酸更多次反質詢，甚至還脫口「你（指國民黨立委蔣萬安）這就是不懂，屏東豬農我非常熟」、「連太空人都吃萊豬」這類「金句」，國民黨內沒幾人能招架得住蘇的狡辯功力，也讓現場焦點都在蘇的嘴皮功夫上。

評論表示，細數政壇「善辯者」，國民黨的吳敦義與民進黨的謝長廷堪稱一流，如今卻都落得窘迫現況。吳是藍營少數博聞強記又辯才無礙者，歷史系出身的他成段古文與歷史典故運用自如，在馬英九總統時期擔任行政院長，在立法院「舌戰群綠」的表現令人記憶猶新，當年不少民進黨立委懼其口才而不想上台質詢；然而，吳也因為對口才的自信與過於外露的精明，讓他屢遭政敵抹黑，甚至有了「白賊義」、「白海豚」的稱號，成為他巨大的包袱與向上爬的障礙。

謝長廷與蘇貞昌同是美麗島事件辯護律師出身，在綠營口才同樣數一數二，謝卻因說話常咄咄逼人遭批「尖酸刻薄」，導致自身形象大傷，像2018年颱風致台灣旅客滯溜日本關西國際機場，謝卻為撇清責任，說出「駐大阪辦事處不歸他管」此般「金句」，還因力挺開放日本核食進口，獲封「助日代表」。評論強調，從蘇貞昌近期滿意度大跌，可見民眾對其觀感；從藍綠兩黨「善辯者」的境遇，也能看出「口才太好」對政治人物未必是好事，蘇也恐步上後塵。

(中時新聞網)