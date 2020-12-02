高通（Qualcomm）在今年Snapdragon數位技術高峰會第一日，就正式發表了Snapdragon 888 5G晶片，並且公佈至少有14家手機廠，將會搭載在最新手機中。不過令人驚訝的是，多年來都會採用高通最新旗艦晶片的三星（Samsung），竟然沒有在其中，原因相當耐人尋味。

究竟為什麼三星沒有出現在今年Snapdragon數位技術高峰會，成為第一批選用Snapdragon 888處理器的業者？《Digital Trends》網站分析有幾個可能原因，第一，基於過往三星與高通合作的長期歷史，三星即將發表的最新手機Galaxy S21系列，也很有可能選用Snapdragon 888，只是三星不願意被列在名單中。

談到三星與高通的合作，其中歷史可謂相當複雜。眾所週知，三星一直以來也都在發展自有SoC晶片，也就是Exynos。並且會在旗艦級手機中採用雙晶片的策略，而市場上關於採用高通Snapdragon或是三星Exynos的手機性能有別的討論，更是從未止息。市場上大多認為採用高通晶片的三星手機，性能是比較優秀的。

第二，就要談到比較複雜的趨勢面。蘋果正逐漸減少對於外在供應商的依賴，他們最新發表採用M1晶片的Mac就是一例。而先前也有消息傳出Google與三星合作研發專門用於Pixel手機的晶片。因此如果三星選擇跟上這項趨勢，並不會太令人意外。自行研發晶片對於三星來說，費用應可比向高通購買晶片更低。唯一的關鍵就三星的晶片是否能在5G等性能上與高通的晶片比肩，或甚是能夠超越它。

嚴格來說，目前仍難具體確認三星會否下一代Galaxy S21系列中採用高通Snapdragon 888晶片。但是綜合近期也有消息傳出，三星Galaxy S21系列的價格遠比Galqxy S20細歷更為便宜這一點來說，三星能成功削減成本的原因之一，會不會就是不再使用高通高階晶片？讓人十分好奇。

(科技)