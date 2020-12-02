譚艾珍女兒歐陽靖今年3月宣布和日籍老公RK（小菅亮輔）雙喜臨門登記結婚，因新冠肺炎疫情，歐陽靖挺肚回台待產，8月生下兒子「新醬」，今(2日)卻爆兩人聚少離多，感情疑似生變。而演藝圈裡台日婚姻也有許多，女星艾莉絲第一段婚姻也是嫁日本老公，但不敵文化差異告吹，艾莉絲也曾抱怨自己因「恩愛」時發出聲音，被前夫嫌棄。

艾莉絲10年前辭去工作到日本遊學，隔年宣布和在當地認識的日本男友荒木留以完婚，2012年底她宣布懷孕，隔年生下一女，後來艾莉絲帶女兒帶法國發展工作，2016年她帶女兒回台灣宣傳新書，荒木留以也來台，卻被爆兩人互動冷冰冰，一個住家裡、一個住飯店，但艾莉絲當時否認婚變。

艾莉絲和荒木留以結婚5年告吹。（圖／中時資料照片）

對於婚姻狀態，艾莉絲當時回應夫妻倆只是互動「務實」，在大眾眼裡可能少了點情趣，但這是兩人默契，隔年艾莉絲在臉書宣布已和荒木留以2015年辦好離婚手續。後來她上唐綺陽節目，解釋因文化和性格上的差異導致離婚，唐綺陽說荒木留以是魔羯座，較難適應異國文化。

艾莉絲早年在《康熙來了》也分享過，生下女兒後有次想跟荒木留以做親密舉動，卻被前夫婉拒，因女兒睡在隔壁房間，艾莉絲說關上門即可，荒木留以則說：「但妳會出聲音啊！」讓她十分委屈。而艾莉絲離婚後，3年前再婚英國外交官馬培迪，並生下一子，集滿好字，家庭幸福穩定。

(中時新聞網)