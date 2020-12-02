NBA今天公布新賽季耶誕大戰五場比賽對戰組合，當中又以勇士挑戰公鹿、湖人迎戰獨行俠最精采。

耶誕大戰五場賽事分別為半夜1點鵜鶘vs.熱火、半夜3點30分勇士vs.公鹿、清晨6點籃網vs.塞爾提克、上午9點獨行俠vs.湖人、11點30分快艇vs.金塊。

5場比賽，幾乎將當下NBA最受關注的隊伍都囊括其中。首先是鵜鶘對陣熱火的比賽，鵜鶘上賽季雖然沒有殺入季後賽，但2019年選秀狀元錫安威廉森卻僅僅用20場球的表現，就震撼了整個聯盟。加上英格拉姆、球哥等年輕天才，新季鵜鶘的走勢備受期待。而熱火則是上賽季東區冠軍，在連續淘汰公鹿、塞爾提克後，他們讓外界見識到強大的團隊作戰能力。

勇士與公鹿的比賽同樣頗受關注，新賽季勇士重整旗鼓，再次回到強隊行列，而公鹿依然是檯面上最出色的東區勁旅，字母哥與勇士之間的傳聞更是讓這場對決多了幾分曖昧的味道。

在杜蘭特和厄文康復後，籃網成為新季東區最強悍的球隊之一，但是，籃網需要證明自己，就要在與東區的其他強隊的爭奪中脫穎而出，而耶誕大戰與塞爾提克的交手正好給了他們這樣的機會。

洛城雙雄湖人和快艇同樣在耶誕大戰當天亮相，湖人和獨行俠的對決焦點就是新舊兩代天王詹姆斯和東契奇。而金塊在上季季後賽淘汰快艇，這次交手快艇期盼能夠復仇。

(中時 )