隸屬美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會矢言，將加強審查民營投資機構對中國企業的投資，警告美國資金可能提供中國軍事化財源，這對美國構成直接威脅，也對投資人有風險。

路透社報導，深具影響力的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC）表示，美國私募股權與避險基金在有關中國投資方面做了些什麼，未來幾年USCC將會密切審查；而在中國開放金融市場之際，審查是合理的下一步驟。

USCC主席克里夫蘭（Robin Cleveland）表示：「我們必須檢視有哪些相關法規，不僅是對避險基金，也包括投資銀行，他們趁著中國金融市場開放之際，將如何繼續追求投資報酬與獲利，而這些對於投資個人、退休基金與大型機構具有何種意義也須了解。」

「我們要確保他們追求獲利機會時，不是和我們國家與經濟安全背道而馳。」

克里夫蘭與委員會副主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）在公布USCC年度報告時作上述表示。報告顯示，中國共產黨的野心，對美國利益的威脅正不斷上升。

白嘉玲說，中國在找尋資本，來解決經濟結構上的問題。

USCC也建議美國加強與台灣關係，敦促國會考量立法，將美國在台協會（AIT）台北辦事處處長修改成由美國總統提名，並須獲參議院確認同意的職位。

(中央社)