頭腦聰明的人精於算計，善於利用身邊的一切資源，他們很聰明，卻總是把自己偽裝起來，突然有一天你會發現他們已經達成了自己的目標。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖在賺錢方面腦筋動得特別快，擁有很強的生意頭腦，因此一生財富滿滿、無憂無慮。

▍1.生肖牛

屬牛人看起來很老實，其實最會賺錢，他們生意越做越大，得到滾滾財源。因為他們勤奮努力，做事情目標性強，一生就想著往上爬。堅強的意志力是成功必備的條件，所以屬牛人必定能夠大賺特賺，一本萬利，發發發。

▍2.生肖雞

屬雞人吃苦耐勞、學習能力強、能屈能伸，並且十分擅長與人來往。他們不缺人脈，如果想做生意賺錢，光是親戚朋友的關照就能大賺一筆。他們頭腦靈活，很會隨機應變，觀察力也很強，有較強的分析能力，比別人更早發現機會，更早的求得富貴。

▍3.生肖馬

屬馬人自尊心極強，志向遠大，樂於把自己的想法變成現實。也很擅長經營人脈，懂得朋友就是財富的道理，因此屬馬人一生總是貴人運很旺，人緣很好，五湖四海之內都是朋友，一生不僅安穩平順，更會財富滿滿，過上幸福甜蜜、衣食無憂的生活。

▍4.生肖虎

屬虎人是那種很有想法的人，也是個不安分的人，很少有屬虎人願意一直從事機械性沒有發展前景的工作。他們喜歡自己做生意，即使前路阻礙多也不退縮，認定的事必要做好，有著天生的領導能力和不凡的財氣，能得財神爺庇佑，好運會一直伴隨左右。

▍5.生肖羊

屬羊人考慮事情非常仔細，屬於做事比較謹慎的一類，他們從來不盲目自信，擅長評估風險。所以總能盈利，穩賺不賠，幾乎不破財。為人處事開朗大度，謙虛好學，擁有良好的人緣，一生貴人多助，容易走向成功之路，也注定能夠財運大旺，賺到大錢。

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(中時新聞網)