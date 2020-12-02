雲林一名宮廟乩童因為對信眾有好感，前年稱對方遭警察跟蹤，要求對方到宮廟住一陣子，趁兩人獨處時，將威而鋼騙稱是調養藥物，等對方吃下說「身體發熱就要脫衣服」，接著以重達138公斤的身體重壓、為其口交。該信眾因外表出眾，有「西螺羅志祥」稱號，事發後提告，一審判4年徒刑，經上訴後法院駁回，維持原判決。

判決書指出，該信眾因為買賣車輛糾紛纏訟多年，經常與哥哥、母親到該宮廟求籤問卦，該乩童因此對他心生好感，甚至對他說「你身體出問題」、「生殖器不會勃起」等言論，企圖以神職人員身分博取相信。該乩童前年5月先是打電話向對方哥哥說，對方目前被警察跟蹤，要對方當晚帶著衣物來宮殿住幾天，可以保護其安全。

沒想到該信眾到了宮廟後，該乩童拿出威而鋼騙他是調養身體的藥物，等他吞下後，乩童問是否感覺身體發熱、下體有無勃起，並說如果身體發熱就要脫衣服，之後直接以重達138公斤的身體壓他，伸手撫摸生殖器，並為他口交，他在過程中不斷拒絕說「我沒有這個嗜好」、「不要這樣」，乩童仍不斷重壓、侵犯他。

該信眾最後騙乩童要借用機車買酒，離開宮廟後才趕緊到警局報警；事後他不斷跟家人說「我恨死你們」、「我被你們害死」，說遭性侵一事讓他有輕生念頭，法院決定維持先前判決，依以藥劑強制性交未遂罪判有期徒刑4年，可再上訴。

據了解，在雲林縣西螺鎮知名宮廟擔任乩童的男子，自稱嬸嬸是西螺鎮長，在當地頗有勢力，而被害人則是該宮廟信徒的兒子，因五官深邃、長相帥氣，有「西螺羅志祥」之稱。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)