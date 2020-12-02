知名畫家、作家劉墉在臉書PO文，驚爆自己「不久前在台北差一點死掉，因為穿了一雙新球鞋」。劉墉表示，某天他在過馬路的時候，因為摔倒差點出車禍；事後向運動鞋品牌反映，對方始終不願承認錯誤。劉墉強調，他希望提醒民眾，「別以為知名品牌就沒問題，發現產品缺陷務必向製造商反應，萬一受傷，更要索賠！」

劉墉坦言，他不說出這家公司的名稱，是不想被人質疑有所圖；不講出來，又對於無法提醒民眾注意安全，感到良心不安。

事發後，劉墉聯繫上運動鞋品牌，對方僅願意退款，不承認錯誤，甚至回覆「我家使用同類模具製造鞋底的鞋子超過幾百萬雙，目前沒收到類似投訴。」

劉墉上網一查，發現兩岸有許多消費者跟他有類似的驚險經驗，「會不會已有人因此傷筋斷骨只是沒投訴？更糟糕的是如果像我在街上摔倒，被疾駛而過的車子撞死，誰知道是因為鞋底打滑造成的？」

他呼籲消費者勇於反映，甚至主動爭取賠償，讓製造劣質商品的人付出代價。

「這世上可能有多少人就這麼莫名其妙報銷了！我能不告訴大家買鞋要小心嗎？就算不能當場試穿，回家也要在潮濕的地面走走看，不對就拿去退，不給退就客訴！」

(中時新聞網)