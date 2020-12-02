立法委員蔣萬安昨日針對萊豬問題提出質詢，提到豬農陳情，行政院長蘇貞昌回應與屏東豬農很熟，並提到豬肉外銷大廠信功也支持開放，還遭到信功「打臉」，引發討論，農委會主委陳吉仲今早到台南視察，他指出蘇揆說的是信功支持國產豬肉外銷出口政策，不是支持萊豬進口，這完全是「訊息誤差」造成。

陳吉仲上午到台南柳營區視察農民申請明年一期作休耕補助情形，被問到昨日立院質詢爭議，陳吉仲說他當時就在旁邊，立委蔣萬安談到肉品外銷日本模式時，蘇貞昌回應，屏東信功剛好配合農委會政策，將生鮮豬肉、豬肉加工品外銷到日本，守住口蹄疫、非洲豬瘟，以及外銷出口政策，並不是指信功支持萊豬進口。

陳吉仲說，信功公司是支持政府用國家隊讓整個養豬競爭力提升，後來也跟該公司直接聯繫，信功方面強調公司配合農委會政策，全部都使用國產豬，所有豬肉都是萊克多巴胺零檢出，未來也很樂意繼續將優質國產豬外銷到日本等地，這明顯是中間有一些訊息的誤差。

另外蔣萬安轟關於萊豬進口一事，農委會的風險報告只給了4頁，其中3頁還與風險評估無關，對於養豬戶數、養豬數及豬肉價差會否拉大農委會隻字未提；對此陳吉仲回應，農委會已經完整說明，包括含萊克多巴胺及不含者兩者報關價錢每公斤差不到1元，當這樣的資訊清楚呈現時，農委會是把具體事實呈現，無法去做一個衝擊很嚴重的報告。

陳吉仲強調，不能要求農委會去做虛假的評估報告，而應該著重到政府投入經費解決養豬業包括環保、冷鏈、生產到屠宰及銷售的問題，而不是一個虛擬不實的評估報告。

媒體也問到國產豬標章只要「主原料」使用國產豬即可，並非100％，陳吉仲解釋，只要是使用國產豬及其他可食部位，以及所有豬肉加工品原料都國產就符合，陳吉仲說「有99％以上」，但他也不排除有極少數其他再製加工品有此情形，但仍呼籲消費者只要看到國產豬標章就可信賴。

(中時 )