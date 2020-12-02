高巿降低移動汙染源3箭齊發。（環保局提供／曹明正高雄傳真）

為降低移動汙染源，高雄巿首創環保騎士隊，推動清潔隊公務電動機車示範計畫，另積極汰換高汙染的二行程機車及柴油車，並透過畫設空品維護區，管制6至7成老舊柴油車，藉由3箭齊發，持續改善高雄空品。

高巿府環保局說，全國首創的環保騎士隊，讓清潔隊員習慣綠色運具，也達到宣導使用綠色運具的效益。另外今年二行程機車汰舊數達1萬9324輛、柴油車1739輛，都創全國第一，未來2年規畫投入1億3000萬元，加速營造綠色交通環境。

環保局也透過畫設空品維護區，加大力度管制6至7成老舊柴油車，若全數汰換，推估每年可削減PM2.5866噸、氮氧化物近1.7萬噸等，相當於5座的中油高雄煉油廠。

杜絕異味，環保局也加速研擬修正「高雄市餐飲攤商裝設空氣汙染管末處理設備補助辦法」，降低住家環境異味。並在臨海及林園工業區成立特工小組24小時巡查，也針對橋頭以北地區屢遭異味陳情的區域，追查、管制。

環保局另草擬「高雄市溫室氣體自主管理實施辦法」，初估未來5年可減碳200萬噸。全巿電動公車已逾全市公車10％，2030年可望達成公車全面電動化。推動綠能方面，太陽能光電設置目標量已由4年500MW提高為6年1GW。

(中時 )