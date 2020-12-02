美國海軍這星期在波多馬克河（Potomac River）測試武器，為了震耳欲聾的聲響，不僅事先向維吉尼亞州潮水區（Tidewater）居民發出噪音警告，還封閉了部分河段。
儘管軍方並未說明，測試的是甚麼武器，但是據《大眾機械》（Popular Mechanics）網與《防務部落格》（Defense Blog）1日報導，發出這巨大噪音的，應該就是電磁砲，因為海軍首度測試電磁砲，也是在同樣的區域。
(中時新聞網)
美國海軍這星期在波多馬克河（Potomac River）測試武器，為了震耳欲聾的聲響，不僅事先向維吉尼亞州潮水區（Tidewater）居民發出噪音警告，還封閉了部分河段。
儘管軍方並未說明，測試的是甚麼武器，但是據《大眾機械》（Popular Mechanics）網與《防務部落格》（Defense Blog）1日報導，發出這巨大噪音的，應該就是電磁砲，因為海軍首度測試電磁砲，也是在同樣的區域。
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