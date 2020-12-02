NVIDIA（輝達）瞄準市場甜蜜點強打RTX 30系列遊戲GPU，於2日宣布推出GeForce RTX 3060 Ti，其為RTX 3060系列的首個成員，採用NVIDIA Ampere架構以及第二代NVIDIA RTX。

售價僅399美元的RTX 3060 Ti採用全球最強大的PC遊戲平台，並結合光線追蹤以及人工智慧（AI）驅動的深度學習超高取樣（DLSS），不僅速度超越前一代售價699美元的GeForce RTX 2080 SUPER，還能以極快的速度執行1080p與 1440p解析度的遊戲。

NVIDIA全球GeForce行銷副總裁Matt Wuebbling表示：「在迎接聖誕假期之際，我們在《電馭叛客2077》、《決勝時刻：黑色行動冷戰》、《看門狗：自由軍團》等遊戲大作中加入光線追蹤效果。若想要享受先進的光線追蹤遊戲，或是執行創作與生產力工作流程，最好的方式就是採用GeForce RTX 3060 Ti以及RTX 30系列 GPU。」

RTX 3060 Ti支援三項 GeForce 遊戲創新技術，包括效能加速與影像畫質（image quality；IQ）強化的NVIDIA DLSS、NVIDIA Reflex以及NVIDIA Broadcast。加上即時光線追蹤，這些創新技術構成GeForce遊戲平台的基礎，為各種遊戲以及各地玩家帶來無與倫比的效能與功能。

AI正在徹底顛覆遊戲的樣貌，從遊戲內運行的物理與動畫模擬，到即時渲染與AI輔助直播功能。NVIDIA DLSS採用GeForce RTX GPU上專門的Tensor Cores AI處理器，在提升畫面更新率的同時，生成精緻、清晰的遊戲畫面，並為遊戲玩家提供效能空間，以最大化光線追蹤設定和提高輸出分辨率。目前已有超過25款遊戲支援DLSS ，未來每個月還會有更多遊戲加入支援的行列。

NVIDIA Reflex技術減少系統延遲（或輸入延遲），讓玩家在遊戲中的操控反應更迅速，並在多人競賽遊戲中獲得比對手更勝一籌的優勢。NVIDIA Broadcast是一套AI強化的音訊與視訊功能，包括虛擬背景、動作捕捉以及先進的雜音消除等，使用者可將這些功能套用到聊天室、Skype網路電話以及視訊會議等應用程式。

(工商 )