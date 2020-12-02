行政院長蘇貞昌昨(1)日在國會接受立委蔣萬安的質詢，被問到美豬相關問題時，蘇貞昌拒絕正面回答，顧左右而言他，還出現反質詢的狀況，更稱「屏東的豬農他非常熟」，又扯到「信功實業肉品公司」支持萊豬政策，當晚卻遭到該公司駁斥；囂張跋扈的嘴臉看在資深媒體人劉寶傑的眼裡相當不以為然，直呼「真的很討人厭！」

劉寶傑在他主持的政論節目「關鍵時刻」中提到，蘇貞昌在質詢中的嘴臉也太挑釁了吧！當蔣萬安提到他曾南下視察豬農時還一直問「你看哪一家？」民進黨立委還在台下一直訕笑，而蔣萬安當然不敢說，有皇家傳承牛肉麵的案例，誰還給說出來讓政府去查水表？豬農要是說出來，不就整個豬舍都被你翻掉了？

但是蔣萬安真的有去看嗎？有啊，臉書上都有影片佐證！劉寶傑表示，蘇貞昌在立法院不僅反質詢、嘲笑立委，結果人家在臉書把影片拿出來，你就不敢講話了！

政治評論員李正皓指出，蔣萬安是個老實人，他當場確實沒有辦法回答出是哪家豬農向他反應，但是民進黨立委有必要當場笑成這樣子嗎？實際上，蔣萬安所問的問題都非常確實，而且重要，而蘇貞昌大可正面回應，表示「你看哪一家？我們再找時間一同去關心」等等，這樣就沒有問題，但是蘇貞昌卻不是這樣子，他就單純是在當場羞辱蔣萬安，結果笑完這個問題就沒有結果了，也沒有解決問題，這樣的質詢應答，實在令人搖頭。

(中時新聞網)