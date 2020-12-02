根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞報導，獨行俠執行當家球星東契奇新秀合約第4年球隊選項。2021-22賽季為東契奇新秀合約第4年，也是最後1年，價值1017萬美元，依照勞資協議，獨行俠隊有權在明年夏天和東契奇提前續約。

東契奇是2018年選秀會探花，當時他被老鷹選中，隨即被交易至獨行俠，來到達拉斯後東契奇被獨行俠當作重建靈魂，同時也是球隊一哥。

憑藉出色的作戰能力，東契奇已成為聯盟超級巨星，獨行俠希望東契奇長期留在達拉斯，如此一來球隊就能在西區一直保持競爭力，而站在東契奇的立場，他在達拉斯也過得很開心，雙方互利。

東契奇上季例行賽場均33.6分鐘，繳出28.8分、9.4籃板、8.8助攻、1.0抄截的亮眼數據。季後賽戰力更上層樓，有31.0分、9.8籃板、8.7助攻、1.2抄截的場均貢獻，難怪獨行俠會如此看重他。

(中時 )