F1賽車冠軍漢米爾頓(Lewis Hamilton)也染上新冠肺炎了，他上周連續3次檢測陰性，本周卻出現輕微症狀，再檢測結果是陽性。漢米爾頓依規定自行隔離10日，將會錯過本周末的薩基爾站大賽(Sakhir Grand Prix)。

漢米爾頓推文聲明：「我非常難過我無法參加周末的賽車。自從我們6月開季，我的團隊與我都以最高戒備防疫。不幸的是就算我上周3次檢測陰性，我昨天早上醒來出現輕微症狀，再去檢驗一次就是陽性了。我很幸運只是輕症，我會努力保持健康，也請大家提高警覺，再怎麼小心都不為過。」

上周末的巴林站大賽(Bahrain Grand Prix)由漢米爾頓摘冠，本周末的薩基爾是本季倒數第二場，最後一場阿布達比(Abu Dhabi Grand Prix)將於下周末舉行。漢米爾頓至少隔離到下周四，他很可能因此錯過最後一站。同時這是他2007年開啟F1生涯以來首次缺陣，中斷了連續265場出賽紀錄。

漢米爾頓是當今最優秀的F1賽車手，獲得大英帝國員佐勳章，拿過7次車手世界冠軍，與德國車神舒馬克(Michael Schumacher)並列史上第一。漢米爾頓亦是F1罕見最成功的黑人賽車手。失去漢米爾頓之後，Mercedes車隊可能尋求英國賽車手喬治羅素(George Russell)代替。

(中時新聞網)