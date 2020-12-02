《商情》庫存下降 國際鐵礦石價格持高 10:512020/12/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 庫存下降，周二國際鐵礦石價格持高；因家用電器銷售提高，促使中國煉鋼需求強勁，加上鐵礦石庫存大幅下降，令國際鐵礦石價格再走揚，為連續6日上漲，其中62%、65%鐵礦石仍守在近5年高點。 周二(1日) 62%國際鐵礦石價約漲0.57%；65%國際鐵礦石價約漲0.52%；58%國際鐵礦石價約漲0.61%。 大連期交所鐵礦石期貨漲0.3％，焦煤上漲3.9％，焦炭上漲2.8％；上海期交所螺紋鋼下跌0.7％，熱軋卷上漲0.4％，不銹鋼下跌0.6％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #庫存 #約漲 #持高 #期交所 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 特斯拉殺手！陸國民神車1輛才12萬起 月銷量3連霸 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 要聞 陸半導體年內增逾7萬家 - 全球財經 - 工商時報 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 天量後必有天價 8檔領漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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