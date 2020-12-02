庫存下降，周二國際鐵礦石價格持高；因家用電器銷售提高，促使中國煉鋼需求強勁，加上鐵礦石庫存大幅下降，令國際鐵礦石價格再走揚，為連續6日上漲，其中62%、65%鐵礦石仍守在近5年高點。

周二(1日) 62%國際鐵礦石價約漲0.57%；65%國際鐵礦石價約漲0.52%；58%國際鐵礦石價約漲0.61%。

大連期交所鐵礦石期貨漲0.3％，焦煤上漲3.9％，焦炭上漲2.8％；上海期交所螺紋鋼下跌0.7％，熱軋卷上漲0.4％，不銹鋼下跌0.6％。(商品行情網)

(時報資訊)