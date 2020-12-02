天風國際分析師郭明錤針對台揚(2314)提出最新報告，他認為台揚可望因5G O-RAN創新商模式而重返20年前榮耀，且假設出貨順利，則2021年出貨量可望達30,000~40,000套，成為營運點火動能。

郭明錤表示，看好O-RAN(Open radio access network)將逐漸成為5G佈建新典範，原因在於具備低成本與建置彈性優勢，台揚既有之RRH(Remote radio head)的EMS商業模式，受益於O-RAN趨勢可望升級至O-RU(Open radio unit)的ODM/JDM商業模式，毛利率可望由15~20%顯著改善至40~50%，且最新的研究指出，台揚已擊敗Fujitsu與啟基(6285)，取得Dish的5G O-RAN RU訂單，受益於Dish 5G RU訂單，預計台揚2021年營收將創歷史新高、年成長120%，將落在85~90億元，EPS有機會挑戰20年新高。

郭明錤表示，2021年5G基站建置趨勢為低成本與彈性建置，故預期O-RAN將成為5G基站佈建之新典範，預測全球5G基站建置數量將由2020年的110~120萬顯著增至2021年的220~240萬，除了數量增加，也預期為提供更多樣化的應用，故低延遲/SA網路建置、私有雲/混合雲與MVNO的比重將顯著提升，看好O-RAN將逐漸成為5G基站建置新典範。

郭明錤表示，根據調查指出，與傳統RAN相較，O-RAN可顯著節省5G基站成本約40–50%，關鍵在於傳統RAN架構由BBU(Baseband unit)+RRH構成的封閉(Proprietary)架構，O-RAN則透過模組化CU(Central unit)+DU(Distributed unit)+RU的開放架構節省成本。

另外，郭明錤表示，相信2021年開始，多樣化的5G商業模式將能帶動更多低延遲/SA網路建置、私有雲/混合雲與MVNO的高度客製化應用。因Ｏ-RAN採模組化設計，故可用低成本方式滿足上述客製化需求。

5G O-RAN開放式架構提供傳統RRH EMS業者爆發成長機會，毛利率可望因商業模式由過去的EMS轉換至5G O-RAN的ODM/JDM而顯著提升，在封閉架構下，RRH EMS業者僅負責採購零組件與製造，故毛利率僅約15~20%，受益於O-RNA的開放架構，服務運營業者可根據自身需求彈性訂製CU、DU與RU組合方案，不需像過去花費更高成本購買一線網通設備大廠商提供之封閉規格的BBU+RRH方案。對RRH EMS業者而言，在5G O-RAN時代可針對各式各樣的服務運營業者提供客製化的RRH+Baseband+軟體方案，而RRH+Baseband+軟體即是RU，因O-RAN RU的商業模式為ODM/JDM且毛利率約40~50%，顯著優於RRH EMS的15~20%。

郭明錤最後說到，後續台揚有可能已擊敗Fujitsu與啟基，取得Dish的5G O-RAN RU訂單，預測台揚將自明年第二季開始出貨，若出貨順利，則2021年出貨量可望達30,000~40,000套，因RU訂單毛利顯著高於RRH，故相信在Dish訂單挹注下，台揚2021年的EPS可能幾乎創近20年新高，展望未來，O-RAN訂單將快速增長，台揚因有出貨經驗優勢，可望取得更多O-RAN RU訂單。

(時報資訊)