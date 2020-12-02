預期明年記憶體業景氣復甦，記憶體股在法人持續買超下，全面噴出大漲，南亞科(2408)股價突破80元，華邦電(2344)帶量攻上漲停，旺宏(2337)續漲上40元，下游模組廠威剛(3260)亦持續帶量上攻。

周二，外資買超華邦電16552張，買超旺宏6845張，僅小幅調節南亞科830張；三大法人昨日亦聯手買超威剛4531張。

在法人連續第三周買不停，南亞科今早股價突破80元，旺宏突破40元，華邦電股價突破20元，下游模組廠威剛(3260)股價突破70元。

近期外資提前卡位補漲行情、加碼記憶體股，對南亞科持續買超。美系外資日前表示，近期國際資金加碼全球記憶體股，除了南亞科等台廠，三星、海力士和美光也強漲。目前DRAM報價尚未止跌，但預期明年第1季止跌，熱錢應是搶先卡位補漲和景氣行情。

華邦電除了受惠近期利基型DRAM漲價，加上美國制裁中芯帶動轉單效應，第四季業績持續穩健。

利基型DRAM單位售價11月起漲價10%，對華邦電有利。此外，隨著消費性產品需求增溫，今年下半年NOR Flash市況轉佳，且供需持續吃緊，業界已醞釀開始調漲產品價格。

美系外資指出，陸廠北京兆易創新產能擴張進度比想像慢，研判NOR Flash於2021年上半年將面臨短缺狀況，帶動報價上漲。美系外資預期，2021年第一、二季價格從原本的小幅衰退，同步轉為季增2～5%。對旺宏、華邦電有利，並看好旺宏。

明年記憶體業景氣看好；力積電(6770)及記憶體品牌威剛均看好明年產業復甦。

力積電預期明年晶圓代工產能持續不足，並預期明年記憶體業接棒。威剛董事長陳立白表示，對明年DRAM市場需求並不擔心，預期明年上半年供需平衡，並看好明年下半年明顯轉好，市況可能稍微產能吃緊。

(時報資訊)