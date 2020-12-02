惠普企業（Hewlett Packard Enterprise,HPE）上季營收獲利雖較前一年同期下滑，但表現優於市場預期，該公司並宣布將把全球總部從加州聖荷西市（San Jose）遷移到德州休士頓郊區，成為這場大流行病正如何重塑矽谷公司經營方式的最新跡象。

周二惠普企業盤後股價下跌1.43%，報11.04美元。

在經歷前一年全年虧損的艱難時期後，惠普企業公布第四財季財報，並宣布了總部喬遷計畫，凸顯出該公司必須降低成本的急迫性。

該公司宣布已經在德州打造一個最先進的新園區，可容納在休士頓地區的2,600名員工。惠普企業在德州的普萊諾市（Plano）與奧斯汀市（Austin）也有營運據點。

德州州長Greg Abbott表示，惠普企業的新總部預計在2022年初開幕，可望在未來數年為當地創造更多工作機會。

該公司公布，第四財季（截至10月31日）營收為72.1億美元，雖然略低於前一年同期的72.2億美元，但是較前一季成長6%，並超出市場預期的68.8億美元。

經調整後每股盈餘為37美分，較前一年同期的49美元衰退，但優於市場預估的34美分。在過去4個季度中，該公司有3個季度的每股獲利表現均超出市場預期。

展望本季，惠普企業預測調整後每股盈餘介於40～44美分，優於分析師預測均值35美分。

(時報資訊)