廣達(2382)旗下雲達科技年度盛會Q.synergy今天在台北舉行，雲達科技總經理楊麒令表示，雲達今天特別安排以應用場景來說明雲達在軟硬融合的經驗，這當中包含了virtualized CDN的介紹，廣達工廠利用5G企業專網加AI的應用，以及在QPOD方面，有醫療的use cases，我們稱之為QPM, QPOD for medical。希望透過雲達已經進行的應用案例，讓大家感受軟體與硬體整合的重要性。畢竟在數位轉型(Digital transformation)的市場中，客戶要的是能夠解決痛點的完整方案，所以需要大家保持開放性思維一起合作，提供自己的核心技術，整合出一套客戶滿意的產品方案。

楊麒令表示，雲達在上海松江廠和台灣林口廠有很大的產能，專注在智慧製造，明年首季就可以看至明顯的AI和5G的成效。

Q.synergy是自2017年開始於美國舉辦，2018年開始增加歐洲場次。活動取名為Q.synergy，就是集眾人之力，能截長補短，藉由產業生態系的軟硬相互加乘，共創1+12的綜合效益。2016年對雲達另一個很重要的關鍵，雲達開始深耕industry vertical，成立專門深耕電信產業的部門，積極與ecosystem和open community的合作夥伴合作，推出vRAN, NFV等解決方案，另外針對現在5G的企業專網，雲達也是全台灣第一個完全自造的公司，目前也已經有相關的PoC與pipelines.。

近幾年的QPOD, QCT Platform on demand是一個加入workload的思維，集大成雲達過去對軟硬體的投資和想法，把雲達的對workload的解剖再回饋到雲達產品的設計。

楊麒令強調，綜觀這整個脈絡，可以看出雲達一直在挑戰自我，每個階段有一個課題，鞭策自己努力往前，從代工到品牌，從硬體到軟體，每個下一步都從上一步所累積而來的。我敢說這是在整個台灣業界，很難在其他地方看到。

楊麒令表示，台灣有幸將疫情控制得宜，今年Q.synergy在台北，從IT與CT並融合AI出發，活動中也介紹雲達精心為企業所打造的5G n79企業專網與QCT Platform On Demand(QPOD)解決方案。

(時報資訊)