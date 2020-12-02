高通Snapdragon數位技術高峰會今(2)日登場，此為高通年度最大盛會，發布新一代5G旗艦行動平Snapdragon 888，小米創辦人雷軍也預告即將推出的小米11將採用Snapdragon 888，不僅如此，包括華碩(2357)、OPPO、vivo等10幾家大廠，均為Snapdragon 888的最新合作夥伴。

高通技術公司資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian介紹了公司最新的旗艦產品高通Snapdragon 888 5G行動平台，將為使用者帶來應有的頂級體驗。Snapdragon 888搭載高通第三代Snapdragon X60 5G數據機射頻系統，可在全球所有主要頻段提供mmWave和sub-6連線，並支援5G載波聚合、全球多SIM卡、獨立組網、非獨立組網和動態頻譜共用，實現全球相容性。

Snapdragon 888將在未來的計算攝影學加倍投注大量心力，讓智慧型手機轉型成為專業級相機。高通Spectra ISP具備更快的10億級像素處理速度，讓使用者能以每秒2.7億像素的速度拍攝照片和影片，或是以1200萬畫素的解析度拍攝大約120張照片，比上一代產品快35%。

小米創辦人雷軍今也透過線上和米粉們預告，「搭載Snapdragon 888的小米5G手機，很快就會發布」!

目前支援Snapdragon 888的OEM廠商包括有華碩(2357)、黑鯊科技、聯想、LG、魅族科技、摩托羅拉、努比亞、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中興。

(時報資訊)