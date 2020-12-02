行政院長蘇貞昌昨天在立法院爆料有國民黨中常委身分的信功肉品公司老闆，也「很支持開放」，結果遭信功發聲明駁斥並無此事，事後行政院解釋蘇揆講法並非指涉特定豬農支持開放。但經查，昨天蘇貞昌接受綠委林楚茵質詢時，就是明確指出信功老闆「很支持政府，希望有國際貿易」。因此，繼丁怡銘後，行政院恐再次陷入涉嫌違反《社維法》造假訊息的爭議。

蘇貞昌昨天上午接受國民黨立委蔣萬安質詢時，為了打臉蔣萬安反對開放的立場，在備詢台上爆料有國民黨中常委身分的信功實業肉品公司老闆也很支持，被外界解讀信功是支持民進黨萊豬政策。未料信功實業發出聲明強調並無此事，行政院秘書長李孟諺旋即澄清，蘇揆談話並非指涉特定豬農支持政府開放美豬進口政策。

儘管蘇貞昌在蔣萬安的質詢中，沒明確提到信功肉品老闆支持開放政策，而是語帶模糊的帶過。但經查，昨天下午，蘇貞昌接受民進黨立委林楚茵質詢時，則確實明確點名信功老闆支持開放。

依照昨天會議紀錄，當時林楚茵詢問蘇貞昌說，國民黨立委才說有去視察屏東豬肉場業者，但是是哪一家，卻說不方便講。因此，接著就詢問蘇貞昌說，你是屏東出身，你最了解豬農的想法，目前業者最擔憂的是什麼，我們政府有沒有顧及他們的擔憂，想聽聽院長的想法。

面對自家立委丟球，蘇貞昌當下立刻接話說，「很謝謝委員，而且屏東的肉品商，還是國民黨的中常委做老闆，這位老闆，把屏東的豬肉做成熟製品，然後出口到日本，我們還和陳主委（指農委會主委陳吉仲）一起還出席出口封箱。」

接著，蘇貞昌更表示，「他們都非常樂意看到台灣豬可以出口，很希望拔針成功以後，未來生鮮豬肉也期待能出口，也很支持政府，希望有這個國際貿易。」說完，還強調我出生屏東，我當縣長過，很知道辛苦。

因此，以蘇貞昌接受林楚茵質詢時的說法，對比行政院秘書長李孟諺事後解釋「蘇揆並非指涉特定豬農支持政府開放美豬進口政策」的說法，兩者明顯有落差，也顯示政院對於蘇揆已說出口的話，恐有避重就輕的狀況。

(中時 )