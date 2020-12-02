知名珠寶店「尚囍珠寶」負責人夫婦邱馗鈞、李罄靈2人，去年疑因周轉不靈，涉嫌侵占7名台籍、印度籍珠寶供應商寄賣價值1億餘元祖母綠、藍寶石等珠寶典當換現，擔心東窗事發，今年4月人間蒸發，支票也大量跳票，客戶才知被騙，檢警8月南下台中拘提2人到案，台北地檢署今依業務侵占、詐欺等罪嫌起訴2人，建請法院從重量刑，且不得易科罰金。

據了解，在1995年成立的「尚囍珠寶」，主打創意設計，在珠寶界頗有知名度，不少珠寶供應商都把高價珠寶拿到尚囍寄賣，由尚囍開立寄賣單及保證票，寄賣的高價珠寶有賣掉，供應商才能拿到錢。

檢警獲報，尚囍自去年7月起經營不善，擅自把5名印度珠寶商、2名台籍珠寶商寄賣價值超過1億元的祖母綠、藍寶石等珠寶拿去典當換現，填補債務黑洞，今年4月，尚囍支票陸續跳票，珠寶商想取回珠寶，卻發現李、邱已典當票，要他們自己贖回，旋即惡性倒閉，人間蒸發，向檢警提告。

檢方調查時，邱姓夫婦辯稱因受新冠肺炎疫情影響，公司資金周轉出現問題，才會欠債，且珠寶是買斷而非寄賣，否認侵占、詐欺。但檢方依邱姓夫婦與被害人LINE對話紀錄及單據，不採信2人辯詞，認為2人否認犯行，躲債落跑外，事後又未與被害人和解，依法起訴，並建請法院從重量刑。

(中時 )