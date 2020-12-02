2021元旦連假將至，台灣高鐵公司將於12月31日至1月4日，加開116班次列車，總計5天的疏運期間，提供843班次列車的旅運服務。旅客可自本周五，12月4日凌晨零時起訂票，提醒旅客預先訂位，提早完成付款、取票。至於台鐵局則加開121班列車，將於12月3日凌晨零時開放購票。

高鐵公司在5天疏運期間加開的列車，南下有58班、北上58班。

高鐵表示，疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。同時，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

台鐵局也規劃12月31日至110年1月4日為疏運期，全線加開121班列車，將於12月3日凌晨零時開放購票，東部幹線於明年1月1日至1月3日加開樹林－花蓮復興號共6班，提供北宜100元、北花200元優惠票價。

(中時 )