國小每天下午4時放學，但家長還在上班，小朋友要去哪？托育政策催生聯盟今天表示，全台國小課後照顧涵概率，最高是台北市22.4％，各縣市量能皆不足，家長只好將小孩送到費用較高的習班或安親班。他們要求，教育部應督促各縣市課後照顧涵概率達到30％。

托盟發言人王兆慶表示，國小每天下午4時放學，許多家長則要在晚上6、7時下班，小孩這2、3小時空檔要去哪裡，很頭痛。以台北市為例，若讓小朋友放學後留在課後照顧班，每學期僅約1萬元，若送到補習班或安親班，每個月就要1萬元，差很大。

王兆慶說，他們調查全台國小課後照顧服務涵蓋率（收托人數占國小就讀人數之比例），台北市最高達22.4％，其餘依序是桃園市19.3％、台中市17.5％、新北市16.0％、高雄市14.3％、台南市10.4％；六都以外的縣市的涵蓋率更不到10％，僅8.01％。

課後照顧的涵蓋率為何如此低？王兆慶說，不是因為家長無需求，而是服務好難用。多數課後照顧班平日收托時間太短，只到下午五點半；寒暑假開班比例有限，就算開班，也只到下午四點。服務時間斷裂、不完整，根本不符合一搬家長的需求。

家長林右昀表示，她有4個小孩，因為經濟考量，老大、老二之前都上課後照顧班，老三是小五、老四是小一，現在也都上課後照顧班。在課後照顧班，老師除了輔導小孩寫功課，也會有一些多元課程（如美勞、團康遊戲、生活自理等），她原本害羞的孩子，因此變得有自信。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉說，台灣25-29歲女性到達勞動參與率最高峰91.9％，之後婚育期持續退出職場，以致40-44歲勞參率掉到73.9％，足足減少18個百分點。她認為，台灣女性無法兼顧工作和育兒，正反應在持續低迷的生育率，因此政府應該提供更多的國小課後照顧服務，才能減少婦女在育兒階段退出職場。

(中時 )