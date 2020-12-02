蘇揆散布假消息？陳其邁：是在講怎麼輔導豬農 12:182020/12/02 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁２日在議會受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌說屏東信功實業挺萊豬進口，卻遭業者發聲明打臉，被問到這樣算不算是散布假消息？高雄巿長陳其邁2日在議會受訪認為，蘇院長是在回應說怎麼樣去輔導豬農，怎麼樣做好配套措施，怎麼樣讓豬農能夠更有競爭力。 陳其邁說，他相信台灣豬好吃又衛生，然後又有競爭力，我們現在口蹄疫拔針，還有非洲豬瘟防治有成，也可以出口，怎麼樣能夠鏈結國際市場，讓台灣豬能夠走出去，這個行政院也在做，高雄市政府在這段時間也有5大優惠措施，包括疫苗或者是整個設備的改善，都全力幫助豬農，讓台灣豬能夠走出去。 (中時 ) #豬農 #陳其邁 #台灣 #院長 #措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌遲早被自己嘴巴害死？港媒預言下場會跟這2人一樣 10:502020/12/02 政治 蘇貞昌接受質詢的嘴臉囂張跋扈 劉寶傑轟：真討人厭 11:002020/12/02 政治 台灣豬標章竟非「百分百使用國產豬」 陳吉仲改口遭痛批：說謊 11:142020/12/02 政治 敢做不敢當 蘇揆被抓包 曾明確說：信功很支持政府有國際貿易 11:212020/12/02 政治 蘇貞昌胡扯信功「很支持」萊豬 藍營公布影片打臉：連說三大謊 08:092020/12/02 政治 陳其邁百日政績逢工人清淤不治 呂謦煒砲轟 10:342020/12/02 政治 蔣萬安質詢萊豬 蘇揆點名屏東信功豬肉很支持 信功喊冤 批蘇黑白講 04:102020/12/02 焦點要聞 蘇團隊護航萊豬毀人商譽 網轟：跟企業有仇 憂「神山」恐遭殃 08:322020/12/02 政治 有苦說不出！為何蔣萬安不敢回蘇貞昌 網揭真相：看看皇家下場 00:342020/12/02 生活 才說「屏東豬農都挺我」蘇揆秒被打臉 宅神酸19字被推爆 03:182020/12/02 生活 政治熱門新聞 陳其邁民調墊底原因曝光？陳致中斷言：都他害的 - 政治 陳其邁六合夜市辦桌為何被罵翻 葉匡時爆2關鍵 - 政治 影》馬維拉也救不了 林奕華三問「你知道嗎」 蘇貞昌呆愣了1分鐘 - 政治 蘇貞昌反問去哪家豬場 陳揮文教蔣萬安3句話神回嗆 - 政治 影》蘇貞昌扯信功挺萊豬遭打臉 蔡英文親上火線回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。