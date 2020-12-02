行政院長蘇貞昌說屏東信功實業挺萊豬進口，卻遭業者發聲明打臉，被問到這樣算不算是散布假消息？高雄巿長陳其邁2日在議會受訪認為，蘇院長是在回應說怎麼樣去輔導豬農，怎麼樣做好配套措施，怎麼樣讓豬農能夠更有競爭力。

陳其邁說，他相信台灣豬好吃又衛生，然後又有競爭力，我們現在口蹄疫拔針，還有非洲豬瘟防治有成，也可以出口，怎麼樣能夠鏈結國際市場，讓台灣豬能夠走出去，這個行政院也在做，高雄市政府在這段時間也有5大優惠措施，包括疫苗或者是整個設備的改善，都全力幫助豬農，讓台灣豬能夠走出去。

(中時 )