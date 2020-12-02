許多人學生時期都有和班上一起訂便當的經驗，一個60元的便當，通常都有個一肉兩菜或三菜，不過一名母親近日拍照分享女兒學校的便當菜色，令她忍不住想笑，照片曝光後眾人傻眼質疑：「老闆累了嗎？」

網友PO出女兒學校訂的60元便當，除了主菜炸雞腿，只有三塊小雞塊。（圖／翻攝自爆怨2公社）

這名母親在臉書社團《爆怨2公社》PO照發文指出，女兒的晚自習便當，白飯上只擺放一支炸雞腿，最神奇的是，上方3個配菜格中竟然又各放一個小雞塊，一個便當裡除了白飯以外，就是一支炸雞腿加上三塊小雞塊，沒有任何蔬菜。

原PO忍不住笑說：「雞腿小雞塊便當嗎？主菜雞腿，附菜小雞塊」，她並強調，便當的菜色並不是女兒挑的。原PO表示，學校發的60元便當，連女兒都不敢置信，回家後還跟她說，有問了其他同學的菜色，結果都一樣，大家都以為是拿錯了。

照片曝光後，讓眾多網友驚呆，紛紛回應「學校訂的餐點長這樣？沒看錯吧」、「太不營養了吧」、「吃起來太乾了」、「3格可能分別是炸魚塊、炸雞塊、炸豬肉塊…」、「青菜漲價嗎？」、「是不是要女兒增肥」、「老闆你累了嗎」。

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(中時新聞網)