渡邊杏與東出昌大曾是日本演藝圈公認模範夫妻，男方卻出軌小三，5年婚姻徹底破局。恢復單身後，渡邊杏獨自撫養3兒女，沒收到前夫的賠償金。

東出昌大趁著渡邊杏懷第三胎時，與寫真女星唐田英里佳搞婚外情，當時小三尚未成年，不倫戀長達3年，震驚日本演藝圈。東出昌大事後現身道歉，被問到喜歡正宮還是小三，竟然遲疑10幾秒才緊張地表示會傷害到妻子，不願意回答，此舉被視為默認較愛小三，坐穩國民渣男的地位。

唐田英里佳介入渡邊杏與東出昌大的婚姻。（圖／推特@唐田英里佳）

東出昌大為了挽救婚姻，透過朋友求和妻子，但渡邊杏無法原諒老公背叛，鐵了心決定離婚，終於在今年8月簽字離婚，兩人將共同養育3個子女，監護權歸給女方。

根據日媒報導，渡邊杏離婚後決定自己一人帶3兒女，不想靠前夫或娘家，更沒有收到東出昌大的賠償金，但兩人當初共同買的房子歸女方。渡邊杏為了3個兒女，努力回歸劇組賺奶粉錢，開始拍攝TBS《日本沉沒》，下班後再回家陪伴孩子，令許多網友心疼不已，紛紛留言：「無語，等孩子大了別再來收割勝利果實」、「女方這樣太便宜他了」、「太有勇氣了」、「她真的很堅強，杏要加油，她值得更好的。」

(中時新聞網)