服務南加州30萬僑民，洛杉磯辦事處是北美領務最繁忙的台灣外館。疫情衝擊下，洛處與台灣留學生創辦的軟體公司合作，推出外館第一套線上預約、查詢系統。

3月疫情在美國爆發之後，辦事處7樓的領務大廳櫃台關閉許久，僑民申請文件只能郵寄辦理。其中不乏返台奔喪、探病等急件。幾個月來，領務工作暴增，高峰期每天接上百案件、處理上千通查詢進度的電話。

跟美國社會各領域一樣，疫情造成許多不便，改變生活面貌，但也擴大了新科技的影響力。

辦事處長黃敏境、副處長林暉程今天在大樓戶外廣場，向媒體說明今天新啟用的「領務網路預約及登錄查詢系統」。領務大廳關閉8個月之後首度重新啟用，一個上午將近30名僑胞完成現場申辦文件。

初步上線期間，特定必須現場辦理或急難理由的文件，可透過這個系統在網路事先預約，當天到辦事處一樓報到之後，經由工作人員引導分流，再到7樓的領務大廳辦理文件。

洛杉磯辦事處目前開放授權書、退休金證明、委託書和首辦護照等4大類提供上網預約、現場申請的服務。領務大廳在每週一、二、四上午時段開放。

另外，其他郵寄的申辦文件，也能使用這套系統在線上追蹤進度，終結過去這段時間辦事處電話每天被打爆的情況。

黃敏境表示，這是全世界台灣駐外館處中，第一套開發出來專為服務僑胞的領務線上系統。合作廠商是由台灣留學生王世淵、蔡柏生創立，位在聖地牙哥的軟體公司Equalearning雲端科技部門。

專案經理蔡柏生向中央社記者說明，這套系統結合人流、物流的自動化管理概念，計畫原先是針對洛杉磯辦事處的新館而設計，因為疫情產生緊急需求，因此把訪客預約、登錄系統提前上線。

Equalearning總部在聖地牙哥，在台灣與非洲設有子公司，由台灣手搖飲公司迷客夏轉投資支持。蔡柏生表示，感謝雲林科技大學工業工程系教授呂學毅、洪鈺欣為這套領務系統提供技術支援。

人口約1000萬的洛杉磯郡，入秋之後疫情更加惡化，單日新增確診人數在12月1日達7593人，創下新高。洛杉磯辦事處8月傳出一名雇員確診，但駐外人員全面檢測之後，沒有其他確診案例，採取輪班分流上班。

(中央社)