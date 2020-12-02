陸媒《環球時報》2日報導，北大西洋公約組織（北約）1日晚發布未來10年的改革報告〈北約2030〉稱，盡管俄羅斯在未來10年仍將是北約的主要對手，但北約「必須更加認真地思考如何應對中國及其軍事崛起」。《紐約時報》稱，該報告的目的是構建北約的未來，北約上個正式「戰略概念」是10年前寫成的，當時甚至沒有提到中國。中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，北約渲染中國對其構成「重要挑戰」，目的是為其「續命」尋找理由。

崔洪建表示，北約此次發布報告中對中國的提法，在去年調子的基礎上有所升高。按照其概念，中國的崛起對北約的安全構成了「重要挑戰」，意味著北約針對中國會形成一整套的策略，其目標是防止中國成為其威脅。此外，北約此次發布報告的時機，正好是在美國大選後。「在這個時間背景下發布這份報告，一定程度上是在迎合美國，想要通過這分報告進一步顯示它對美國的重要性，並讓美國更加重視北約。」

崔洪建稱，事實上，北約在冷戰結束後一直處於「續命」過程中。「雖然按照北約的公開表態，中國還不是俄羅斯那樣的威脅，但北約認為中國可能正在成為它的威脅。這樣一來，北約就又多了一條存在的理由。」

《環時》引述此前外媒報導，路透11月30日稱，這分報告有138項建議，出爐之際，北約的目的和意義正受到越來越多質疑，法國總統馬克洪2019年底曾說，由於缺乏戰略協調和美國領導，北約正在經歷「腦死」。

《紐約時報》報導，中國是該報告的重要組成部分。報告建議北約設立一個諮詢機構，協調西方對北京的政策，並凸出中國可能影響西方安全的活動。這些問題包括間諜活動、供應鏈、資訊戰和軍事發展。報告稱，憑藉其技術野心、軍事擴張和貿易政策，中國不再被視為一個簡單的亞洲玩家，而北約對這一挑戰的反應一直很緩慢。

「中國不再是西方所希望的那種友好的交易夥伴。它是這個世紀正在崛起的力量，北約必須作出調整。」路透社引述看過報告的北約外交官說法，報告中提到了中國在北極和非洲的活動，及中國對歐洲基礎設施的巨額投資。這名外交官稱，作為應對措施的一部分，北約應該保持對中國的技術優勢，考慮將中國納入北約的正式「戰略概念」文件中，盡管它不會宣布中國為對手。

北約祕書長史托騰柏格11月30日表示，中國的崛起「對我們的安全構成了重要挑戰」，「中國正在大規模投資新武器。從北極到非洲，它離我們越來越近。中國不認同我們的價值觀……並試圖恐嚇其他國家。」

(中時 )