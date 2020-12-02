國民黨立委蔣萬安昨日於立院為萊豬進口、豬農生計一事，槓上行政院長蘇貞昌，蘇揆當場反擊「屏東豬農都支持我們。」不料昨晚信功肉品發出聲明「沒有支持萊豬進口，跟蘇貞昌也不熟。」行政院秘書長李孟諺今日回應「蘇貞昌的意思是豬農支持政府政策，而非特定廠商支持開放美豬。」

蔣萬安昨日於議場質詢表示「蘇貞昌自己下去屏東看，豬農都很擔憂萊豬進口衝擊」，蘇貞昌反質詢蔣萬安「你看的是哪一家」，蔣萬安擔心廠商遭政府「查水表」，因而表示「不能說」。

蘇貞昌隨即虧蔣萬安「你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農都支持我們，上週去信功肉品探訪，負責人還是藍營中常委，也很支持我們。」不但引發台下多位綠委訕笑，民進黨立委趙天麟還在臉書寫下「現場一片爆笑」、「難怪國民黨不敢站上質詢台」、「金童再次不堪一擊」。

此事於昨晚大逆轉，信功肉品深夜發出聲明表示，蘇貞昌日前探訪，全程並無提及萊豬議題，信功董事長楊博仁當日也未在台灣，且也堅決不使用含萊劑美豬。楊博仁也受訪表示「蘇貞昌根本『黑白講』，還拖我下水，很不應該。」

與楊博仁素有私交的國民黨中常委江碩平另表示，楊還跟他抱怨「只在蘇貞昌多年前當屏東縣長時見過面，什麼叫做很熟？他(蘇貞昌)有我的電話嗎？」

李孟諺今日於立院受訪解釋，蘇貞昌所說的支持，指的是防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針、輔導台灣豬出口，而非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美國豬肉進口政策。

(中時 )