因新冠疫情帶來的二次社交封鎖，傷害了需求，導致歐元區工廠活動的放緩，落後於亞洲國家從疫情危機走出的表現。

歐元區HIS Markit的製造業PMI指數終值在11月跌落到53.8，低於10月的54.8。

在亞洲，中國工廠活動以近十年最快的速度加速前進，顯示全球第二大經濟體正反彈到疫情前水準。

目前全情疫情的再起，讓經濟展望高度的不確定性。歐洲央行主席拉加德(Lagarde)在上次政策會議明顯暗示，12月將推出新一輪的貨幣刺激措施。

德國11月失業率意外出現下跌好表現，但是工廠活動下跌。英國工廠活動則是在11月錄得近三年最佳表現；英國工廠囤積原料，趕在脫歐生效前完成所有工作。

中國11月製造業PMI來到54.9，優於10月的53.6，為自2010年11月以來最好表現。Capital Economics表示，看不到歐美第二波疫情有對中國出口產業造成影響，顯示外部需求將持續(存在)。

日本製造業PMI也上升，南韓的製造業PMI達到2011年2月的高點，工廠活動也在台灣和印尼出現上揚，顯示中國需求的提升，提振了該區域的經濟。

但是印度製造業復甦步履蹣跚，新冠病毒的恐慌對需求和產出造成影響，企業出現連八個月的裁員。

(時報資訊)