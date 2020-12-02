華航(2610)第4季在貨運維持高檔，單季將轉為獲利，開盤重回面額之上，盤中漲幅高達8％，重回面額之上。法人今天出具報告認為，華航今年貨運營收大幅成長使得全年虧損縮小，但2021年面臨客運營收回升有限及貨運價格較今年估計下滑，全年獲利不易，但營運已經谷底回升，未來營運成長還須看客運回升速度而定。

華航擁有18架全貨機，第2季受惠醫療貨運需求增加，運價創歷史新高，單季貨運營收達234億元，稅後盈餘24.59億元，不過，第3季營收雖然優於第2季，但燃油價格比第2季增加，加上起降費、人事費用等均因客機改貨機飛而增加，第3季稅後虧損7.1億元，超出預期。

第4季受惠消費旺季及廠商補庫存效應，雖運價未再創新高，但在運量增加下，預期貨運營收仍有第2季水準，法人估計，第4季將重回獲利，每股盈餘約在0.2元左右。

航空股今年受疫情影響，航班大減、客運量大幅下滑，華航第2及第3季客運營收僅去年同期的5.4％及11％。雖然疫苗開發陸續傳出新進度，但法人預期，明年上半年客運營收恐怕也僅是2019年同期的13％，若疫苗能夠順利量產，加上有東京奧運帶動，客運有機會逐漸回升，但還是不容易立刻回到過去水準。

貨運部分，客運腹艙提供貨運供給仍有限，2021年貨運仍可望在相對高檔，但價格不易回到今年歷史高點，對華航獲利貢獻有所下降。

(時報資訊)