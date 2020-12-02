台灣醫療科技展將在12月3日開幕，將由550個參展機構與企業、150個新創團隊攜手呈現AI與雲端、IoT物聯、感測Sensor晶片、8K顯像技術、5G通訊傳輸、VR、AR等，這些科技技術在醫療和健康的應用從醫院至個人、居家等各項大健康場域。

此外，因應精準醫療與精準健康等國人照護的新需求，包括細胞治療與再生醫療、精準基因與癌症檢測等新科技，也都是近年非常有國際競爭力的領域，都將在展會中展現最新的突破，與未來全球市場布局。

2020台灣醫療科技展主題展區，除了有台灣防疫50大創新科技特展、創新技術Inno Zone特展之外，還有8大產業主題區，包括特色醫療；智慧醫院、醫材設備與供應鏈；精準檢測、基因醫學與細胞治療；生技製藥與委託研發、製造服務；智慧健康科技；預防醫學與保健；傳染疾病防疫防護；創新技術技轉與創業投資。

2020台灣醫療科技超過500個參展機構、共1580展位，其中醫療機構包括有，台大、榮總、陽明、交大、中國附醫、成大、北醫、長庚、中山、軍醫局、馬偕、亞東、新光等全台醫學中心與區域醫院。而在資通訊業方面則有廣達、緯創、友達、群創、仁寶、佳世達、華碩、研華、Garmin、中強光電等超過20家科技大廠。指標外商則是有HITACHI、Epson、illumina、Roche、Varian。

(時報資訊)