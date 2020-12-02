預期明年記憶體業景氣復甦，記憶體股噴出大漲，下游記憶體模組包括創見(2451)、十銓(4967)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)也跟上漲勢，全面帶量強攻。

第四季記憶體價格跌勢趨緩，有利於記憶體模組廠營運回穩。十銓看好第四季消費市場新品齊發，將力拱記憶體需求不墜。預期明年上半年景氣有機會重回正向。但十銓第三季受到記憶體跌價影響，單季轉虧，第三季每股淨損1.01元，前三季稅後純益仍年增2.4倍，每股純益1.74元。第四季消費旺季可望支撐銷售成績，公司預期2021年上半年伺服器需求若回歸常軌，將有助產業重回景氣正向循環的榮景。

創見前三季獲利年減3成；每股純益2.17元。公司樂觀預期明年嵌入性、消費性產品都將同步成長，明年與今年相比會有好成績。創見2020年第三季合併營收27.6億元，季增11.2%；毛利率下降至18.36%；營業利益2.26億元，相較上季減少26.9%，稅後淨利2.04億元，季減22.8%；每股盈餘為0.48元。創見資訊前三季營收84.71億元，年減約17%；毛利率持穩於22.65%；營業淨利9.53億元，歸屬於母公司淨利9.32億元，年減約為30%；基本每股盈餘2.17元。

不過，創見看好，明年嵌入性、消費性產品都將同步成長，市況不會比今年差，一定會有好成績。創見公司指出，近來通路需求已回溫，嵌入式產品需求則逐步回籠，預期本季或明年第一季庫存可望去化一些。

宇瞻第三季獲利同步滑落，宇瞻第三季營收16.99億元，季增0.45%，毛利率11.03%，較第二季驟降5.47個百分點，稅後淨利2411萬元，季減57.68%，每股純益0.24元。

廣穎第三季則獲利回穩，較第二季轉盈；單季EPS為0.57元，前三季每股淨利0.74元。

廣穎電通第三季營收11.67億元，年增20.2%，季成長26.8%；並較上季順利轉虧為盈；毛利率回穩至12.1%，營業毛利1.41億元，季增112.5%，淨利0.36億元，EPS為0.57元。

(時報資訊)