美股消息面：

1.投資人預期美國國會可能通過新紓困案，以及疫苖消息提振對全球經濟復甦的期望，在避險需求降溫下，周二美元走軟，紐約尾盤美元指數跌0.7%，報91.318，盤中最低跌至91.263，創下2018年4月來新低。一群兩黨議員提出一項規模為9080億美元的激勵方案，其中包括援助小型企業的逾2000億美元「薪資保護貸款計畫」，為美股早盤帶來提振。

2.石油輸出口國組織與其減產盟國OPEC+延後原定會議，引發明年初暫緩增產的計畫可能出現變數的擔憂，周二油價連跌第2天，紐約期油收跌79美分或1.7%，為每桶44.55美元。倫敦布蘭特期油收跌46美分或1%，為每桶47.42美元。

3.受美元走軟帶動，周二黃金價格收復1800美元大關。紐約期金收漲38美元或2.1%，報每盎司1818.9美元，為11月5日以來漲幅首度突破2%。

4.美國商務部公布，美國10月建築支出月增1.3%，超出市值預期的月增0.8%。與去年同期相比，美國10月建築支出成長3.7%。

5.美國供應管理協會（ISM）公布，11月製造業指數為57.5，不如市場預期的58與10月的59.3。IHS Markit美國11月製造業採購經理人指數（PMI）終值為56.7，與初值一致，確認創下6年新高。

(時報資訊)