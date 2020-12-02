美系外資出具最新報告，認為經營85度C的美食-KY(2723)銷售狀況持續復甦，且中國大陸及美國市場的毛利率持續改善，目前市場價值重估潛力可期，將2020～2022年獲利預期分別調升達25～44％，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價自102元調升至174元。

美食今（2）日股價放量開高，一度勁揚6.08％至157元，創去年9月底以來近15個月高點，惟隨後漲勢逐步收斂、一度翻黑下跌1.01％，早盤力守紅盤之上。三大法人近期偏多操作，上周合計買超523張，本周迄今續買超831張。

美系外資指出，美食過去2年在中國大陸持續放慢展店速度，優先聚焦提升同店生產率，自去年首季至今年第三季已關閉約5％、共30家門市，並策略性退出疫情後營運不佳的武漢及江西等地區，租金成本結構得以優化，使近幾季的中國大陸營益率表現均優於預期。

美國方面，美食至11月初仍有6家門市暫時關閉，目標近期恢復其中3家營運。雖然暫停店內用餐，但透過積極推廣預訂及外帶服務，已使單店銷售恢復疫情前的逾9成水準，且第三季於華盛頓州新開門市業績強勁，使整體復甦趨勢持續、營運表現亦優於預期。

台灣方面，面對超商的激烈競爭，美食在台灣的營運動能偏弱，特別在飲品部分，今年展店步調亦同步停滯。美系外資指出，公司規畫加強具優勢的蛋糕產品及現場烘焙，並提供便捷咖啡服務帶動營運動能恢復。新品牌及新店型則取得初步成果，但仍處於測試階段。

美系外資對美食後市展望樂觀，認為由於提高勞動生產率及嚴格的成本控制，帶動各市場毛利率提升，將2020～2022年獲利預期分別調升25～44％。由於毛利率維持穩健，加上低比較基期增加未來成長能見度，對此給予更高的目標價倍數。

展望明年，美食在中國大陸維持保守展店計畫，聚焦優先提升同店銷售成長（SSSG），美系外資預期在低基期下，明年首季同店營收可望恢復成長、全年恢復2019年水準，調升未來2年營益率預期。美國明年亦聚焦恢復既有業務表現，未來2年營益率目標同步調升。

美系外資認為，雖然美食在中國大陸及美國的展店策略轉趨保守，可能限制未來營收成長動能，但認為目前股價估值不高，看好隨著低價產品銷售持續復甦，以及中、美2國毛利率持續改善，未來市場價值重估潛力可期。

(時報資訊)