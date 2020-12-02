調查局國內安全調查處調查官林麗惢請假到西班牙旅遊，卻在請假程序沒有完成情況下就出國，被國安維護站違反《國家機密保護法》函送台北地檢署偵辦，檢方偵查後，認定林女確有請假，只因不熟悉電腦請假流程才未注意是否核准，以罪嫌不足將林女不起訴處分。

調查局國內處職掌情報蒐集，屬國家機密保護法規範須核准才能出境人員，未經核准出國可處2年以下徒刑。

林女計畫今年初帶小孩到西班牙旅遊林開始請假，由於職務特殊請假手續較繁瑣，所以從去年底開始請假，紙本假單已經3位長官蓋章核准，卻被以「現在都以電腦請假」的理由退回重來；由於以往調查局假勤都是以紙張假單方式申請，林女第一次用電腦請假，不熟悉使用流程，點擊「送出」4次後以為假單已經送出成功，就安心赴西班牙享受假期。

不料，林女返國後才被國內處發現她的請假程序並不完備，上級長官沒有批核就出國，違反國家機密保護法規定，完成內部調查後由國安維護站函送北檢偵辦。

林女在檢方偵查中辯稱，以往她從未使用電腦請假，按了4次「送出」沒看到電腦有回覆的反應，誤以為請假已經完成了。檢方勘驗調查局資安站還原林女電腦的LOG資訊檔，確認林女填具電腦假單並有4次送出紀錄，認定林女沒有犯罪故意，將她不起訴處分。

(中時 )