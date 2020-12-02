政府開放美國含萊劑豬肉進口剩不到1個月，農委會為解除民眾食安疑慮推出台灣豬標章，若業者持有標章代表「百分百使用國產豬肉」。不過，農委會主委陳吉仲今改口，豬肉跟加工品都用「主原料」國產即可」。對此，民眾黨立委邱臣遠痛批，這無疑讓台灣豬標章公信力狠狠被打臉，農委會對於萊豬開放諸多政策說法前後兜不攏，質疑農委會有說謊嫌疑，要求陳吉仲出面說清楚講明白。

配合政府開放美國萊豬政策，農委會推動「台灣豬」標章，以便消費者選擇，目前全台有5800家申請，昨首張標章正式發出，農委會卻一改過去多次強調，店家要「百分百」使用國產豬才可申請標章，改口只要「主原料」為國產豬即可申請，主因是用來包香腸的「腸衣」國內供應量不足，現多為進口，若店家香腸使用國產豬、腸衣用進口，仍可使用台灣豬標章。

民眾黨立委張其祿、邱臣遠今上午舉行「台灣豬標章 陳吉仲說謊！」邱臣遠表示，萊豬開放進口政策農委會至今很多說法前後兜不攏，有說謊的嫌疑，而且各地方政府也推出台灣豬標章，未來是否會引發標章認定之亂，希望陳吉仲可以說清楚。

此外，根據農委會規劃，第一階段台灣豬標章以商業登記及稅籍廠商為主，目標年底前有1萬5000家，截至昨天僅有5800家申請，更何況商業登記及稅籍廠商總計有12萬家，整體申請率不到1成2，邱臣遠質疑政府倉促開放萊豬進口，導致前置準備時間不足。

張其祿說，政府現在想盡辦法要讓國人不要吃到萊豬，創造台灣豬標章，簡單講就是叫大家吃台灣豬，沒有標章不要吃，這樣邏輯對嗎？政府如果真的不要讓社會大眾吃到萊豬，應該明白標示是否含有萊劑，相關標示作法美國都能做到，我們卻做不到，這是什麼政府，為德不卒。

張其祿強調，民眾黨已提出食安法第22、24、25條修法，不論是主材料或添加物，應明白標示有無含萊劑，比起發行台灣豬標章有效，政府越搞越亂，最後事情都做不好，希望能盡速完成相關修法，落實源頭管理。

(中時 )