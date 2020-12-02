桃推旅遊金三角 500元2萬名額免費一日遊 玩遍機場青埔和桃園

交通部觀光局上周公布「春節疏運孝親專案」，桃園市長鄭文燦2日宣布加碼版「桃園魅力金三角旅遊計畫」，將推出2萬個價值500元的一日遊程，從早到晚桃園地域旅遊、機場體驗旅遊、青埔亮點旅遊一次滿足，且不限對象，只要在桃園旅館住一晚的旅客都能享有優惠，最快12月中就能上路，一路玩到3月1日。

交通部觀光局上周公布「春節疏運孝親專案」，各縣市紛紛加碼，桃園市長鄭文燦2日在市政會議宣布「桃園魅力金三角旅遊計畫」加碼版，500元2萬名額鼓勵大家來桃園玩2天1夜、甚至3天2夜，若旅行公會覺得還能放大能量，再考慮加碼。

桃園市長鄭文燦2日宣布加碼版「桃園魅力金三角旅遊計畫」，將推出2萬個價值500元的一日遊程，從早玩到晚。(蔡依珍攝)

鄭文燦指出，金三角包括機場、青埔和桃園其他景點，為了挽救因疫情衝擊的機場，推出體驗旅遊，延續「偽出國」熱潮可以到機場購物、消費，青埔地區陸續引進許多大型設施，已成為國內旅遊亮點，另外桃園也有許多好玩有趣的景點，將結合觀光工廠、休閒農場等，細節下周定案。

觀旅局長楊勝評進一步解釋，初步規畫結合旅行社推出500元的一日遊程，9點到青埔集合，以遊覽車接駁到桃園在地景點如大溪老街、龍潭大池，或是31間桃園觀光工廠、20個環境教育場所、休閒農場及風景區等，12點返回桃園機場享用美食和血拚，15點透過機場捷運轉乘至青埔，可走訪桃園新光影城、全台最大的IKEA、期間限定的JETS嘉年華樂園等。

楊勝評說，若想體驗全台第一座都會型水生公園Xpark，也能以加購的形式另外自費參加，不但原價550元門票可享有優惠，更能「保證入園」，不用搶票就能輕鬆暢遊熱門景點，不論是自由行、孝親專案或是團體旅遊，只要在桃園旅館住一晚，都能享有一日遊優惠，最快12月中上路，一路可使用到3月1日二二八連假結束。

(中時 )